外管局：債務證券為新增長點

中國國家外匯管理局周五公布，截至2018年3月末，中國全口徑外債余額為18,435億美元，較上年末增加1,329億美元，增幅為7.77%；外債增長主要源於貨幣與存款、債務證券的增長推動。

外管局有關負責人並指出，債務證券在外債中比重從2014年末的8%提升至2018年3月末的21%，成為中國外債新的增長點。

「下一步，將不斷完善宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動管理體系，在繼續促進跨境投融資便利化的同時，加強事中事後監測分析，防範異常跨境資金流動風險。」他稱。

該負責人進一步指出，外債規模的增長中，貨幣與存款增長占外債總規模增長的36%，主要是境外非居民機構和個人在境內銀行的存款增加；債務證券增長占外債總規模增長的34%，主要在於境外非居民機構投資境內債券市場的意願較強。

「總體看，中國外債規模增長反映了中國經濟的發展和對外開放程度的提升。」他稱。

外管局官網發布的數據顯示，從期限結構看，中長期外債余額為6,563億美元，占36%；短期外債余額為11,872億美元，占64%；短期外債余額中，與貿易有關的信貸占37%。

從機構部門看，廣義政府債務余額為1,917億美元，占11%；中央銀行債務余額為249億美元，占1%；銀行債務余額9,149億美元，占50%；其他部門債務余額為4,838億美元，占26%；直接投資：公司間貸款債務余額為2,282億美元，占12%。

從幣種結構看，本幣外債余額為6,295億美元，占34%；外幣外債余額（含SDR分配）為12,140億美元，占66%。在外幣登記外債余額中，美元債務占81%，歐元債務占9%，日元債務占2%，特別提款權和其他外幣外債合計占比為8%。

路透北京6月29日

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