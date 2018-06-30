中國對美國產品開征進口關稅在即 打亂美國大豆銷路

根據航運數據及兩名消息人士的說法，一批由中國國家糧食儲備機構買進的美國大豆將在下周四運抵中國，這是對美國進口產品課征關稅前的最後交付期限；進口關稅將對中國最大的供應國之一的大豆銷售構成威脅。

根據湯森路透Eikon航運數據，搭載著7萬噸大豆的Peak Pegasus號預定在7月5日0800GMT抵達大連港，而新的高關稅將自7月6日起生效。

一名熟知情況的消息人士稱，中國儲備糧管理公司為該批大豆的買家。

中國儲備糧管理公司並未回應置評請求。

美國政府數據顯示，過去三周，中國已經取消了8月31日前發貨的三批美國大豆船貨，成為這次貿易爭端下的犧牲品。

隨著7月6日實施高關稅的日子逼近，四名市場交易商表示，大豆市場已經成了煉獄。

Eikon航運數據顯示，六艘載著不到40萬噸美國大豆的船只目前在中國外海下錨，以現價計算這些大豆價值約2.60億美元。

「所有人都密切關註中美貿易緊張情勢發展，」一國際商號的交易員表示。他不願具名是因為他未取得向媒體發言的授權。

「如今人心更加恐慌，不敢買進任何美國船貨。」

一名美系交易商表示，另一批預定運往中國的船貨周四仍在美國太平洋西北部裝船當中，將會在高關稅生效之後抵達。

這批船貨可能得額外支付接近650萬美元的關稅，對中國榨油商而言是一大打擊，他們擔心供應緊縮將會帶動成本升高，並壓縮利潤。

「榨油商可以買進阿根廷或巴拉圭大豆，但相較於美國或巴西，這些國家的供應比較有限，」一德期貨油脂事業部高級分析師田灝表示。

「或者可以嘗試從海外買進豆粕，或間接買進美國大豆，不論怎麽做，成本都將上揚。」

路透6月29日

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