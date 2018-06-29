慧聰集團(02280-HK)與清華大學工業工程系及上海聯通簽署合作協議

慧聰集團(02280-HK)公布，為打造集團數據應用能力和數據資源的拓展，集團全資附屬公司天津慧嘉元天廣告傳媒有限公司與清華大學工業工程系、中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司(上海聯通)分别簽署合作協議。

集團於近期與上海聯通簽署大數據業務合作協議，根據國家法律、法規以及電信業行業管理機構的相關規定，就聯通大數據應用，用戶標簽研究和徵信領域等進行合作。根據聯通合作協議，上海聯通同意開放電話坐席、短信平台功能，通過數據篩選後製定合理計劃開展慧嘉營銷計劃，具體涉及汽車類産品獲客、金融類産品獲客、房地産産品獲客、以及其他雙方約定客戶。

上海聯通是中國聯合網絡通信有限公司在上海的重要分支機構，擁有包括移動和固定通信業務在内的全業務經營能力。上海聯通全力承擔上海地區聯通電信網發展規劃、工程建設、業務經營、客戶服務、網絡運維等任務。

集團於2017年12月與清華工業工程系簽署基於運營商大數據研究項目的合作協議，根據清華合作協議，清華工業工程系作為,集團大數據業務以及品牌客戶的用戶挖掘與算法研究領域的緊密合作夥伴。針對本次與上海聯通的合作，慧嘉將聯動清華工業工程系，針對聯通大數據進行深入剖析與研究，建立數據模型，通過數據模型分析人物行為，建立用戶畫像，對人物進行數據的立體化展現。通過産、學、研壹體化的應用模式，針對大數據應用與研究、用戶行為地圖、機器學習、用戶挖掘等方向，逐步形成針對行業用戶的「觸網行為與習慣」描述，成為數據營銷的開展基礎。幫助集團品牌客戶進行營銷戰略製定、策略搭建、推廣計劃指導以及精準用戶觸達、併挖掘銷售綫索，持續提升客戶的品牌營銷效果。

公告稱，集團於2017年2月完成對慧嘉的全資收購。作為集團數據服務板塊的重要運營主體和領先的跨界整合營銷平台，慧嘉借助網絡廣告、市場數據分析等為客戶提供定製、精準的整合營銷服務，同時構建數據服務體系，開拓大數據營銷、新媒體營銷等新領域，不斷打造技術與商業社會化整合能力，為品牌客戶提供技術及社會化解決方案，將大數據進行實際運用，併通過移動端為客戶定製大量技術産品。

上海聯通是集團在大數據領域的重要合作夥伴，作為集數據源、技術、平台和網絡為一體的平台型通信企業，上海聯通擁有優勢網絡與數據資源能力。清華大學工業工程系的大數據應用研究，有助於集團數據模型建設。慧嘉的數據應用能力打造及數據合作資源的拓展，是集團數據服務板塊的重要舉措。依託慧嘉與上海聯通、清華大學等在大數據資源和數據應用方面的合作，將使集團在數據營銷領域更進一步，為集團精準數據營銷業務的擴展奠定基礎。

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