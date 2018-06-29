【華冠投顧】多頭絕地大反擊 光學鏡頭領先跑

◆盤勢分析

中美貿易戰還沒緩解，但美股中斷跌勢反彈大漲，同時激勵亞股全面止跌反彈，大盤收漲 182 點。觀察日 K 線，大盤在連續下跌跌破年線之後，多頭積蓄了多日的力量，終於在今天全面反擊空方並收復年線。另外，KD 底檔黃金交叉，有利多頭續攻，但大盤將面臨 10 均線下修的壓力，所以在中美貿易戰還沒見到和解的訊息前，傾向在年線附近整理的機會較大。

股市通常在跌深反彈初期，跌深股都會有上漲的空間，但能否續漲還要看個股本身的基本面、籌碼面與技術面等，有好的條件續漲的機會就越大，有哪些股票有機會續漲呢？觀察各個產業族群，其中光學鏡頭族群，先前已有漲過一波，然後休息整理了半個月，通常這種有先漲過，然後又有經過整理修正再轉強的股票，續漲的機會就很大。相關股票有 (4976) 佳凌、(3019)亞光、(3630)新鉅科、(3059)華晶科等可留意。

昨天盤後搞分享的新上市股票搶短操作技巧，(4989) 榮科今天持續走高，股價來到興櫃時的箱型整理高點，短線操作已搶短成功獲利落袋。注意，新上市股交易的前 5 天是沒有漲跌停限制，只能買現股也不能當沖，進場前需審慎評估。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

