【華冠投顧】加權指數長紅攻擊、多方延續仍需滾量

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2349 錸德：股價已經錯過月線扣抵值，後續將沿季線整理

預期整理時間在一個月左右，留意季線支撐即可

2340 光磊：股價守住月線、但前波套牢量能過大

後續必須花一點時間整理籌碼，才有機會再次攻擊

2338 光罩：股價短線錯過 10 日線扣抵值，目前 10 日線走平

後續將沿月線整理一周以上的時間，留意月線支撐即可

8086 宏捷科：近期股價線型緩步向上，量能也持續升溫

無奈類股拖累，後續須觀察穩懋、全新的動向而定

6127 九豪：跳空長黑打到跌停，屬於強勢空方型態

後續將錯過月線扣抵值，須保守看季線支撐

#台股盤勢分析：

由於周四白宮宮員表示，對中國限制投資美方企業的行動是由美國的「外資投資委員會」來處理，非由於白宮親自進行

市場評估此舉有「和緩」中美貿易戰的氣氛

加上 OPEC 油量增產低於預期、油價上漲帶動指數向上

盤中除塑化類股上揚之外，被動元件、光學族群等類股也出現季底作帳的買盤，帶動許多跌深個股反彈

今天大盤長紅表態，量能並沒有放大，須觀察後續多方是否可以帶量攻擊，才能確定台股後續多方趨勢

如果下周的量能沒有辨法升溫，則指數仍有整理的可能。

今天的長紅代表空方力道減弱，台股將脫離長空走勢

而外資的買盤心態，以及川普關稅的未來發展仍是左右台股多空的關鍵，短線操作以內資市場為主

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

