【華冠投顧】震盪時留意好股，2349錸德、8086宏捷科、3374精材、6446藥華藥

◆盤勢分析

前幾日我們提到，在年線這邊，官股已經開始護盤，今日發動了權值股，不用多說應是護盤的結果，能不能穩住我們持續觀察，但從過去的經驗來看，只要川普不要再搞一些飛機出來，盤穩了之後通常會有一段漲幅，上半年已經結束了，法人也會為下半年作好股的佈局，我們抱樂觀的態度，繼續跟著大戶走即可。

大盤的部分不用多談，我們一樣作好準備，把趨勢對，後續能走漲的標地，先例入口袋名單。

今日主要拉權值股，下週可觀察內資是否有發動題材股，以及發動什麼樣的題材股。

2349 錸德今天整理，其實還好，6 塊漲到快 20 塊的波段，就算休息個個把月也很正常，今日投信和外資同步小買，轉機的題材應有機會再推升股價；8086 宏捷科整理的姿態很高，完全逆勢，但他實在很洗，今天還在洗，我們先作了部分減碼，觀察一下本週的籌碼狀況再說；6446 藥華藥昨日創高，今天一樣維持在 200 以上，走勢沒失控，續抱即可；3374 精材，三根 K 的組合是晨星轉折，最壞的狀況已經過了，我們持續作多方觀察。

這週的盤勢大半時間不佳，明日有最新的大戶持股分散表，我們可觀察到底那些股在這麼爛的盤勢還能受大戶青睞，生活圈會有分享，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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