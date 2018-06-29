統計局：1-5月份全國規模以上工業企業利潤數據真實可靠

日前國家統計局發布了2018年1-5月份全國規模以上工業企業利潤數據，即1-5月份實現利潤總額27298.3億元，按可比口徑同比增長16.5%。這一數據是真實可靠、實際可比的。按此計算的同比基數與上年發布的2017年1-5月份快報數據相比略有差異。主要原因在於企業調查範圍變化、剔除重復計算和非工業生産經營活動剝離。

一、加強統計執法，進一步規範了規模以上工業企業統計範圍。按照中央建立高質量統計體系要求，國家統計局認真貫徹落實《關於深化統計管理體製改革提高統計數據真實性的意見》、《統計違紀違法責任人處分處理建議辦法》，加強統計執法檢查，對不符合規模以上工業統計要求的企業進行了剔除。此外，根據製度規定每年定期要對規模以上工業企業調查範圍進行調整。每年有部分企業達到規模標準納入調查範圍，也有部分企業因規模較小而退出調查範圍，還有新建投産企業、註(吊)銷企業等變化，帶來數據略有減小。

二、加強數據質量管理，剔除跨地區、跨行業重復統計數據。近年來企業跨地區、跨行業經營越來越普遍，國家統計局統計執法檢查發現，部分企業違反統計製度，將下屬跨地區法人企業包含在本企業當中進行統計，造成同一法人在不同地區間和不同行業間，被重復統計。根據國家統計局最新開展的企業組織結構調查情況，去年四季度開始，對企業集團(公司)跨地區、跨行業重復計算進行了剔重。

三、實施“營改增”政策後，一些非工業生産經營活動剝離。在實施“營改增”政策前，部分工業企業將本應繳納營業稅的非工業生産經營活動納入本企業的財務核算，用以抵扣銷項稅。在“營改增”政策實施後，服務業企業改交增值稅且稅率較低，工業企業逐步將内部非工業生産經營活動剝離，轉向服務業，也使工業企業財務數據有所減小。

應當看到，國家統計局發布的規模以上工業企業利潤總額，與財政部的國有企業數據和上市公司財務季報數據總體趨勢一緻，是反映企業實際情況的。1-5月份，財政部發布的國有企業利潤總額同比增長20.9%，國内增值稅同比增長19%;一季度A股非金融企業淨利潤增速為23.6%。

來源： 國家統計局網站

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