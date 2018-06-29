大唐電信與騰訊簽署5G戰略合作框架協議

近日，大唐電信集團與騰訊公司簽署了關於5G戰略合作框架協議，為5G産業化推進加速。

據C114中國通信網6月29日消息，5G的到來不僅僅是解決基礎通信的問題，更使得人與人、人與物、物與物的直接互聯成為現實。5G網絡部署被視為未來物聯網、車聯網等萬物互聯的基礎，在國民經濟各個領域能夠産生強大的關聯和帶動效應，影響人們的生活方式，併為“兩化融合”提供支撐。互聯網絡的發展和通信網絡的普及有力地帶動了工業化進程，為傳統産業靈活多樣發展提供了渠道。隨著5G技術的成熟和規模商用，5G將成為推動國民經濟發展、提升社會信息化水平的重要引擎。

鑒於5G網絡高度，其研發、運營呈現出不同於以往1G到4G時代的特點，大唐和騰訊將發揮各自的優勢，加快基於5G技術的互聯網全新業務合作。雙方將以5G技術、設備及業務為主線，在核心網、移動邊緣計算、網絡切片、雲平台方面充分展開合作，同時在網絡智能化、創新應用、5G外場試驗和應用示範中合作開發和驗證5G車聯網等業務，將IT和CT技術在5G中聯合探索應用。

基於雙方簽署的戰略合作框架協議，雙方合作將更為深入。未來，大唐與騰訊將共同組建相關聯合實驗室，併結合大唐在移動通信領域的獨特優勢和騰訊在移動互聯網領域的獨特優勢，爭取在VR/AR、車聯網、AI、高清地圖、車載通訊和車載娛樂、電子競技和視頻直播等5G新的應用領域合作，實現共赢。

大唐電信集團作為IMT-2020(5G)推進組核心骨幹成員，全面參與5G技術研發、標準化和産業化的相關工作，擔任國際電信聯盟 5G技術評估組主席等多個重要職務，牽頭多個863/重大專項的5G項目，積極推動5G在車聯網、工業互聯網等重要垂直行業的應用落地。

騰訊作為目前中國最大的互聯網科技公司之一，以及中國服務用戶最多的互聯網企業之一，持續通過技術創新豐富互聯網用戶生活。目前，騰訊旗下社交網絡及通信平台微信和 QQ ，將用戶與遊戲、視頻、音樂和文學等多元化數字内容進行連接;在基礎設施服務方面，騰訊在移動支付、網絡安全、雲服務及人工智能等範疇不斷探索和創新産品、服務，促進合作夥伴的業務增長;同時，騰訊大力投資於人才及推動科技創新，務求與互聯網行業共同發展。

文章來源：中國證券網

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