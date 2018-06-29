【異動股】智能穿戴概念股活躍 大富科技(300134-CN)漲停

今日早盤，智能穿戴概念活躍，截至發稿，大富科技(300134-CN)漲停報8.94元，邦訊技術(300312-CN)盤中一度漲近7%，智動力(300686-CN)漲近3.95%報30.76元，銀禧科技(300221-CN)漲3.88%報9.91元，海能達(002583-CN)漲3.56%報7.86元，分眾傳媒(002027-CN)漲2.12%報9.15元。

據IDC的統計，智能可穿戴2018年Q1季度，蘋果出貨同比增幅13.5%，小米位居第二，Fitbit排在第三。除此之外，IDC在本周發布了一份前瞻報告，對今年的整體數據和未來的發展狀況進行了評估。

報告顯示，今年的全球可穿戴設備總出貨將達到1.249億，同比增長8.2%，2022年，年均複合增幅會達到12.5%，整體來說將呈現一個下降再上升的趨勢。

智能手錶將成為未來可穿戴設備出貨增長的主角，預計2022年的份額會增加到接近45%，將大大削弱手環在該領域的地位。其中蘋果的watch OS未來今年會繼續堅挺，谷歌Wear OS也會保持增長。

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