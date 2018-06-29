中國大幅放寬外商投資准入負面清單 明訂汽車金融開放時間表

週四 (29 日) 晚間，中國公佈最新外商投資准入特別管理措施 (負面清單)，大幅放開 22 個領域的外商投資市場准入。當中最受矚目的當屬金融業取消外資股比限制，將證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比放寬至 51%，2021 年取消金融領域所有外資股比限制。

中國 2018 年版外商投資准入特別管理措施由國家發展改革委與商務部對外發布，今年 2018 年版負面清單保留 48 條特別管理措施，比 2017 年版減少了 15 條，其中針對農、林、牧、漁業，採礦業，製造業等 14 個大行業、34 個二級行業，並有 48 項禁止或者限制等具體特別管理措施。

當中最受矚目的當屬金融領域取消銀行業外資股比限制，將證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比放寬至 51%，2021 年取消金融領域所有外資股比限制。

過去，持股比例和業務限制是阻礙外資銀行發展的主要原因，中國宣布放寬並明訂 2021 年取消持股比例限制，對外資銀行來說的確是好消息。

市場分析，對中資銀行來說外資銀行在人民幣業務受限情況下，過去主要發展對公業務與資金託管業務，而對財富管理端客戶有 10 萬美元以上的較高門檻，加上外資銀行在手機銀行與移動支付領域還未跟上中資銀行腳步，除非接下來外資銀行在業務範圍放寬後改變經營策略，否則短期內對中資銀行的衝擊應該不大。目前中國銀行類股反應平靜，工商銀行 (601398)、農業銀行 (601288-CN)、中國銀行 (601988-CN) 早盤皆走高。

工商銀行早盤走勢 (圖自 Google)

汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020 年取消商用車限制，2022 年取消乘用車限制以及合資企業不超過兩家的限制。目前，所有外資企業在中國經營，都需要與一家中國企業建立各佔一半股份的合資企業。

事實上，中國放鬆汽車業外資持股限制早在 4 月就已對外公布，當時開放汽車業一度讓中國 A 股汽車股全線大跌，不過相關利空市場大抵已經消化，例如當時一度觸及跌停板的廣汽集團 (601238-CN)，今日早盤一度下探，跌幅最低近 3%，隨後拉回見紅。上汽集團 (600104-CN) 早盤一度小跌，隨後向上走高。

廣汽集團早盤走勢 (圖：Google)

值得注意的是，這回負面清單清單大幅擴大對服務業的開放。《21 世紀報導》，對外經貿大學國際經貿學院教授崔凡表示，服務業開放是新版負面清單的一大亮點。儘管從開放程度來看，中國的製造業開放程度要高於服務業，但從吸引外資比重來看，服務業已經遠遠超過了製造業。

崔凡指出，目前中國服務業吸引的外資比重已經達到了七成，說明外商投資中國服務業的熱情是很高的。而這部分開放程度又較低，看好服務業吸引外資仍有很大潛力。