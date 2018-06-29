台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月29日

聯發科傳將取代英特爾，成為蘋果 iPhone 數據機晶片供應商，最快明年供貨。若成局，將是聯發科首度打進 iPhone 供應鏈，通吃蘋果與非蘋手機訂單，業績進補。

外資連十日賣超台股，累計賣超金額突破千億元。財經官員透露，外資大賣台股後的資金，幾乎全數匯出，估計這波外資匯出潮超過 30 億美元；而外資在台北股匯市上演「大逃殺」，使新台幣匯率連六日貶值，昨（28）日重貶 1.32 角，收 30.586 元，為近一年新低，總成交量 16.305 億美元。

貿易戰轉向貨幣戰，亞幣競貶潮步步進逼！交易員指出，中國人行放手讓人民幣貶值，帶動主要亞幣紛紛跟進，新台幣 28 日也不落人後，盤中就直接貶破 30.5 元關卡，尾盤更重挫 1.32 角，收在 30.586 元的一年低點。

經濟日報

聯發科傳打進 iPhone 鏈

外資大逃殺 這一波匯出千億元

三大集團股 上半年贏家

工商時報

貨幣戰開打 亞幣掀競貶潮

人行放手! 人民幣中間價連 7 貶

焦佑衡：被動元件將再漲價

聯合報

郭董威州建廠 川普二度同台

台灣營收前十大 六家吃蘋果

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蘋果日報

夏普 8K 電視 重返北美市場

片面斷契約 6 通訊軟體違規

多重資產基金 今年暴肥逾 150%

中國時報

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房價讓利 板橋八里淡水最給力

自由時報

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