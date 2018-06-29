

◆盤勢分析

1. 儘管市場對貿易戰的憂慮仍揮之不去，華爾街股市 28 日持穩收紅，主要由金融與科技股領漲，美股四大指數上漲 0.41%~0.86%，道瓊暫守年線，中長期趨勢偏多，惟短期買盤不強，指數得進行整理。

2. 台股周四持續受國際盤走弱而出現下跌，終場指數下跌 46.75 點，跌幅 0.44%，收在 10654.28 點，成交金額為 1317.03 億元，至於 OTC 則下跌 1.10%。

3. 台股前波從 4 月低點 10478 上漲到 6 月高點 11261 點，約上漲 7.46%，點數約漲 783 點，近期獲利拉回測試年線 10715 點附近支撐，但近二天都失守，儘管 6/28 見 10633 近期低點，但 9 日 KD 已下彎來到 11.15 與 17.67 附近，已漸接近前波低檔區，預期年線附近再下殺空間有限，跌勢將減緩，週五為 6 月底最後一天交易日，預期觀察重點將是法人所持有重點股表現為主，短線 10500~10650 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在下彎月線與 11000 點整數關卡附近，即極短線指數將在 10500~11000 點間。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 83.65 億元；外資 - 81.83 億元、投信 + 1.18 億元、自營商 - 3.00 億元。

5. 電子類股:

(1) 被動元件族群: 儘管此族群股價波動大，由於產業景氣不錯，加上 6 月營收又即將在下周起公布，包括 2492 華新科、3624 光頡、6204 艾華、6432 今展科、5345 天揚、5328 華容、6173 信昌電與 6155 鈞寶等股見買盤，短線惟要留意是半年報結帳前，宜留意法人籌碼變化。

(2) 太陽能族群: 長線產業走勢不佳，股價頻頻破底，由於部分公司股價已來到每股淨值附近或跌破，也出現低接買盤，包括 6244 茂迪、3576 新日光與 6443 元晶等股大漲，由於基本面尚未完全改變，因此暫視為跌深反彈，後續得再多觀察。

(3)IC 設計族群: 因營收走強，包括 2458 義隆電、8261 富鼎、3317 尼克森、3527 聚積與 3228 金麗科等股見到買盤，其中 MOSFET 產業是成長力道最長久，由於大盤指數空間有限，在半導體產業看佳之下，相對 IC 設計就有機會成為是法人布局重點類股。

(4) 毅嘉昨（28）日晚間宣布今日停牌，毅嘉日前已公告，由於蘇州廠區受當地環保局稽查，部分管線排廢異常，因此，依環保局要求進行整改作業。據瞭解，由於整改工程必須待核可後才能重回生產行列，由於蘇州廠與桃園廠同為毅嘉主要生產據點，推測毅嘉應會說明蘇州廠的狀況。

(5) 華新麗華集團旗下被動元件大廠華新科昨（28）日舉行股東會，董事長焦佑衡表示，「今年是很奇妙的一年」，全年預算逐季向上調整，和往年不同，第 2 季業績會很好，下季被動元件供需會更吃緊，供需緊俏的產品仍可能漲價，下半年要努力要讓客戶不缺貨斷料。

(6) 金氧半場效電晶體（MOSFET）供應商尼克森（3317）應主管機關要求公告 5 月自結獲利 0.22 億元，每股淨利 0.36 元，累計 4 月及 5 月每股淨利達 0.74 元，與第一季每股淨利 0.35 元相較成長逾 1 倍。法人表示，尼克森 MOSFET 及電源管理 IC 順利打進輝達（NVIDIA）、聯想供應鏈，第二季獲利可望較第一季大增 2 倍，單季每股淨利將賺逾 1 元。

6. 非電子類股

(1) 自行車族群: 因漸進入旺季，加上產業也低迷許久，因此近期該產業公司營收都出現顯著較去年同期大幅成長，包括 9914 美利達、9921 巨大與 5306 桂盟等股近期走揚，走勢強過於大盤，因旺季到來，未來仍可留意法人動作。

(2) 塑化族群: 由於近期油價大漲，也帶動族群買盤，加上台塑集團即將進入除息，部分低接買盤逢低進場，也帶動相關同族群買盤，包括包括 1309 台達化、1312 國喬與 1313 聯成等股買盤都有增加，可留意除息前法人籌碼進出。

(3) 機械族群: 不少公司今年業績表現不差，但先前股價卻出現較大拉回，近日逢低承接買盤湧出，另外，有些公司具有高股息殖利率或者受惠台幣貶值效應，因此週四也看到此族群買盤擴散，包括 2049 上銀、2231 為升、1527 鑽全與 1539 巨庭等股都有買盤，未來仍可持續留意追蹤。

