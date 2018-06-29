台股盤前─年線得而復失 外資賣超未止 大盤難擺脫弱勢盤整格局

受到美股重挫、權值股乏力，台股昨 (28) 日終場跌 46.75 點，以 10654.28 點作收，年線得而復失，成交量 1314 億元，再度降至 1400 億元以下。分析師表示，整體量能趨勢呈弱勢，即使指數有反彈，空間也不大，加上外資賣超未止，台股暫難脫弱勢盤整格局，估指數將於年線附近來回震盪。

三大法人部分，昨日外資及陸資賣超 81.82 億元，外資自營商買超 0.31 億元，投信買超 1.18 億元，合計賣超 83.64 億元，其中外資已連 10 個交易日賣超台股，創今年次長。

國際股市方面，銀行股與科技股上漲，帶動美股三大主要指數收高，其中道瓊工業平均指數收高 98.46 點或 0.41% 至 24216.05；Nasdaq 指數收高 58.60 點或 0.79% 至 7503.68；S&P 500 指數收高 16.68 點或 0.62% 至 2716.31；費城半導體指數收高 11.13 點或 0.86% 至 1311.64 點。

觀察今 (29) 日盤面焦點，被動元件大廠華新科舉行股東會，董事長焦佑衡透露，第 2 季業績會很好，且第 3 季市況也會非常好，被動元件供需會更吃緊，供需緊俏的產品仍可能漲價。

市場傳出聯發科傳將取代英特爾，成為蘋果 iPhone 數據機晶片供應商，最快明年供貨，若消息屬實，將是聯發科首度打進 iPhone 供應鏈，通吃蘋果與非蘋手機訂單，不過對於相關消息，聯發科則低調表示，不予評論。

證交所公告，毅嘉科技因有重大訊息待公布，今日起暫停交，而毅嘉 5 月營收 6.37 億元，月增 10%，年增 6%，主要受惠於客戶訂單逐步增溫，預期新機放量的拉貨動能將延續擴張。

分析師表示，下周進入 7 月份，企業財報可望為多方注入強心針，不過，目前市場把焦點放在 7 月 6 日，美中貿易大戰是否會開打議題上，一旦雙方都如期實施加稅行動，全球股市恐怕震盪加劇，而若能在談判桌上達成協議，股市將有機會持穩。

短期來看，台股受國際因素干擾、外資賣超未止下，暫難脫弱勢盤整格局，估計將持續於年線附近來回震盪。

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