【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

等待忍耐加期待

行情未止穩前，不要亂猜低

【盤勢分析】

美股昨日出現意外的開高走低！台股融資餘額有逐漸減少，但減幅仍不夠，台股今日軟綿綿，標準的磨耐心盤，操作不用太積極，剛好快到暑假，也許可以好好出去散散心！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 仍是死亡交叉，指數再跌 46.75 點，本波從高點 11261，到今低 10633，累計跌幅 628 點；而明日收週 KD 及月 KD，目前均屬死亡交叉，操作不要過分積極！若要搶反彈，手腳宜快

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數仍震盪，類股持續留意【矽晶圓】【被動元件】【遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】【3D 感測】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰並未出現緩和，而國際股市又在相對高，所以修正的速度是又急又快，可開始留意指數於年線位置【狗與主人】的效應！很多個股只要 3 日不破低，都不要再殺了

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶，5483 中美晶，6182 合晶、3532 台勝科，3707 漢磊、3016 嘉晶，此族群留意中美晶走勢

◎【被動元件】：以 2327 國巨、2492 華新科為指標，6173 信昌電、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群題材仍在，內部在資金輪動



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電、8039 台虹，盤中仍有點火力道，留意法人籌碼

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，此族群有些已回到支撐區囉，防守點設好，可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡、1783 和康生、1795 美時、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

這裡操作宜多看少做，等確立盤勢回穩，在進行汰弱換強