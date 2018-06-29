【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資續賣股匯雙跌 台股挑戰年線反壓失利

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 33 點至 10523 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 131.28 點，電子期逆價差縮至 - 3.58 點，金融期逆價差縮至 - 9.52 點。現貨部分，三大法人賣超 83.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3250 口至 - 4503 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1909 口至 26553 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 139 口至 5507 口。

週三美股反彈未果，尾盤賣壓出籠壓低指數收黑，拖累週四台股開低，盤面上台積電續探波段低點，指數盤中雖一度反彈回升至平盤之上，但多方後繼無力，午盤過後指數再度滑落平盤之下，尾盤大單敲出殺尾，終場加權指數下跌 46.75 點或 0.437%，收在 10654.28 點，成交量能 1318.22 億，較前一日縮減 173.86 億。今日八大類股全數下跌收黑，其中以金融類股跌幅 0.31% 表現相對抗跌，食品類股跌幅 2.07% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上影線中黑 K 續探波段低點，指數挑戰年線反壓失利，今日指數高低震盪逾 90 餘點，顯示今日適逢摩台結算多空交戰激烈，盤勢呈現弱勢震盪整理格局。短線上國際股市尚未回穩，外資在期現貨持續偏空操作，指數反彈空間受限，建議操作上須注意交易風險並嚴設停損停利點。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 升至 0.99，連兩日上升，籌碼面偏空架構降溫。週選擇權 OI 最大量的支撐壓力區則由 10600~10800 縮窄至 10650~10800，特別可注意 10600 賣權的 OI 大增 1.4 萬口，下檔支撐增強，而週選擇權買權的隱含波動度相對賣權高出許多，顯示市場逢低買 call 壓寶反彈意願升溫。

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