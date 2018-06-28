【華冠投顧】武傑電台:台股跌跌不休!止穩點在哪?!

武傑關注個股: 6432 今展科、3694 海華、3360 尚立、4725 信昌化、3624 光頡。

◆武傑關注個股:

1. 今展科 (6432):

107 年 5 月營收 8189 萬 8000 元，較上月增加 8.85%，較 106 年同月增加 28.65%；累計 107 年 1-5 月營收 3 億 8567 萬 8000 元，較 106 年同期增加 16.94%。

操作建議：基本面並未見到大幅改變，小心短線追價風險。

2. 海華 (3694):

107 年 5 月營收 5 億 8553 萬 8000 元，較上月增加 28.79%，較 106 年同月增加 3.04%；累計 107 年 1-5 月營收 24 億 2115 萬 9000 元，較 106 年同期增加 9.46%。

操作建議： 5G 加溫帶動網通個股買氣轉強。短線支撐：28.5 塊。

3. 尚立 (3360):

107 年 5 月營收 11 億 8686 萬 5000 元，較上月增加 1.76%，較 106 年同月增加 7.43%；累計 107 年 1-5 月營收 44 億 1081 萬 7000 元，較 106 年同期減少 20.76%。

操作建議： 第二季營運大幅長成，吸引市場買盤加持。短線支撐：20 塊。

4. 信昌化 (4725):

第二季受惠 4、5 月替同業承接代煉業務，雖根據公司指出 6 月無代煉業績進帳，但在 4、5 兩月拉抬下，仍看好單季 EPS 可望來到 1 元。

操作建議：石油大漲吸引石化股轉強，不過量能過度放大，小心追價風險。

5. 光頡 (3624):

107 年 5 月營收 2 億 3684 萬 6000 元創新高，較上月增加 16.17%，較 106 年同月增加 57.48%；累計 107 年 1-5 月營收 9 億 9879 萬 8000 元，較 106 年同期增加 37.66%。

操作建議： 被動元件人氣已經退潮，區間操作即可。

◆台股盤勢分析:

◇超跌區

台股在外資持續賣超下，加權指數早盤下跌 - 31 點開出；盤中一度在台積電拉抬下，指數一度由黑翻紅。終盤指數下跌 - 46 點作收，收在 10654 點，成交量 1317 億。

外資再賣 - 81 億，壓抑台股再度破底。延續我們昨天的說的…『除權息』旺季來到，指數空間恐怕不會太大，預料將陷入『區間震盪』。台股今天下跌 - 46 點，再度破底；但是相對於美國科技股的重挫，和外資的賣超金額。顯示目前籌碼追殺的力道已經很弱，所以不用過度悲觀看待台股；『消息面』主導格局，來的快、去的快，目前台股已經進入『超跌區』。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6118 建達、6432 今展科、3694 海華、3360 尚立、6155 鈞寶、3537 堡達… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4947 昂寶 KY、3040 遠見、8155 博智、3504 揚明光、6153 嘉聯益… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估