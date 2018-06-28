【華冠投顧】美科技類股重挫、台股再出現新低

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3360 尚立：股價經過兩天的帶量表態，今天周轉率大幅增加

由於目前年線走平、短線漲多之後，難免將出現震盪

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2349 錸德：個股今天 K 棒向上，趕上月線扣抵

不過整體量能未過均量，若明天不能帶量表態，仍要小心先前的套牢賣壓

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2340 光磊：個股今天跌破月線出現下影線，由於明天是 10 日線扣發點

今天的下跌，顯得做線者仍顧慮先前的套牢區的賣壓，後續唯量是問

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2456 奇力新：個股今天量縮跌破月線，若明天再出現低點

須留意股價將有可能錯過月線扣抵，形今多方的壓力

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2492 華新科：近三日股價表現相對強勢，雖今錯過月線扣抵

不過，明日開始月扣抵扣低，將有機會形成支撐，觀察量能變化即可

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6153 嘉聯益：今天股價帶量回測季線，特別是今天量能擴大

已達到均量的水準，後續將沿季線整理，留意蘋概股整體的變化

#台股盤勢分析：

受到昨天美國科技類股拉回影體，台股今天跳空開出

雖然盤中政府基金進場護盤，但尾盤仍不敵外資賣單

由於外資今年以來的賣超，已達 2500 億之上

後續指數能不能表現，除了考量關稅影響之外

還得看外資是否能夠回心轉意，重新增持台股的水位

下周開始，台股的季線扣抵值

將會開始進入一連串的高檔區（106/12/29~107/1/23）

如果指數沒有辨法帶量向上，半年線就會正式下彎

對台股而言，將會形成蓋頭的壓力

特別是台股今天續創新低，前波低點 10478

將會是中期多空的分岐點

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。