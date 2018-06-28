【華冠投顧】摩台指期壓低結算再收波段新低

藍慶賜 分析師

中美貿易戰還沒看到緩和跡象，美股持續下跌，今日摩台指期結算，外資壓低結算，大盤反彈無功而反，終場下跌 46 點；OTC 殺聲隆隆下跌幅度達 1.1%，跌破季線直接回測半年線位置。觀察日 K 線，大盤今年上半年已 3 次跌破年線，表示年線上方賣壓沉重反覆測試年線支撐。

今天盤面亮點輪到跌深的太陽能族群，日前 (6244) 茂迪還傳出長晶廠停產，昨天股價跌到波段新低點，今天即強勢反彈攻上漲停，拉出一根反轉吞噬的長紅 K 棒，並帶動太陽能族群全面跌深反彈，至收盤時計有，(3686)達能、(3561)昇陽光電、(6244)茂迪、(3514)昱晶、(3576)新日光等 5 檔個股漲停。

分享新上市股票的操作，新上市股通常都會有蜜月期，如果上市時的發行價格與在興櫃時的股價存有價差，那 IPO 上市後股價往往會向在興櫃時的價格靠攏，只要差價幅度夠大，就會有獲利的空間。例如 (4989) 今天上市，上市價格 24.5 與昨日興櫃收盤價 34.1，價差達 9.6 元差幅達 39%，就可找機會切入。注意，新上市股交易的前 5 天是沒有漲跌停限制，只能買現股也不能當沖，進場前需審慎評估。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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