【華冠投顧】林驛銘: 台股上檔套牢壓力大，量縮無力，短線反彈後再殺!

台股今日受美股續跌影響，開低震盪，盤中一度翻紅，尾盤賣壓再現，指數終場下跌 46 點，以 10654 作收，成交量 1317 億元，價跌量縮格局。

台股今日最低來到 10633 點再創波段低點，但是成交量並未放大反而萎縮，似乎見到價量背離走勢，盤中未見大戶慣殺大型股，只見 OTC 跌幅較重，一些中小型股遭散戶砍殺，代表大盤跌至此附近有大戶撐盤，低接為主並沒打算攻擊，整體量能趨勢呈弱勢，研判即使指數有反彈，空間也不大，研判指數在年線附近來回震盪，不過因大盤短線負乖離率大，指標，價量背離之下，有機會反彈，不宜在此殺低，等彈完後再賣。今日強勢族群為空頭破底走勢的太陽能，昇陽光 (3561)，茂迪(6244)，昱晶(3514)，新日光(3576) 漲停板，太極 (4934)，元晶(6443)，國碩(2406) 等逆勢上漲。

觀盤重點:

1. 新台幣匯率，今日貶值再創高，市場缺乏買盤動能，何時止貶回升?

2. 外資續賣台股 81 億，期貨淨多單減至 26553 口，何時轉賣為買?

3. 量能趨勢無起色，今日價跌量再縮，5 日均量持續向下，無量就無價。

4. 台股跌破年線，整體融資餘額卻小減，仍維持在高水位，套牢壓力重。

5. 台積電 (2330) 持續貼息中，留意重量級除息前棄權賣壓。

6. 主流類股位階高，包括被動元件，矽晶圓，MOSFET，光學鏡頭，光碟廠等族群，在漲多回檔後要留意籌碼流向。

7. 六月底法人第 2 季與半年作帳將結束 ，留意資金流向新族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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