七部委將在30個城市先行開展治理房地産市場亂象專項行動

住建部消息，住房城鄉建設部會同中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等部委，近日聯合印發了《關於在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規行為 治理房地産市場亂象專項行動的通知》，決定於2018年7月初至12月底，在北京、上海等30個城市先行開展治理房地産市場亂象專項行動。

本次專項行動的打擊重點包括投機炒房、房地産“黑中介”、違法違規房地産開發企業和虛假房地産廣告等四個方面：一是打擊操縱房價房租、捂盤惜售、捏造散布虛假信息、製造搶房假象、哄擡房價、違規提供“首付貸”等投機炒房團夥;二是打擊暴力驅逐承租人、捆綁收費、陰陽合同、強製提供代辦服務、侵佔客戶資金、參與投機炒房的房地産“黑中介”;三是打擊從事違規銷售、變相加價、一房多賣、霸王條款、價格欺詐以及限製阻撓使用公積金的房地産開發企業;四是打擊發布不實房源和價格信息、進行不實承諾等欺騙、誤導購房人的虛假房地産廣告。

30個城市名單：北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥、福州、廈門、濟南、鄭州、武漢、成都、長沙、重慶、西安、昆明、佛山、徐州、太原、海口、寧波、宜昌、哈爾濱、長春、蘭州、貴陽

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