20家A股大數據公司年報業績有望翻番

證券日報報道，經過數年的爆發式發展，中國大數據産業正在從起步階段步入黃金期。2015年以來，中國出台了多項政策和措施，極大地推進了大數據産業的發展和大數據戰略的落地。據國家發改委等權威機構預測，到2020年，中國的數據總量將會超過8000億PB，佔全球數據總量的比例達到20%，中國大數據市場規模將超過8000億元。預計到2020年，中國工業大數據的佔比將達到6.64%。

在互聯網技術的快速發展催生數據爆炸性增長的環境下，大數據産業上市公司2017年年報業績表現同樣亮麗，截至目前，已有19家公司披露了2017年年報業績，有14家公司報告期内淨利潤實現同比增長，其中，中國聯通、創業軟件、上海鋼聯等3家公司年報業績均實現同比翻番。除此之外，還有123家公司也披露了2017年年報業績預告，業績預喜公司達到92家，佔比逾七成。其中，有20家公司預計2017年年報淨利潤同比增長均在100%及以上。

大數據産業上市公司優良的業績吸引了場内資金的目光，尤其是績優龍頭標的的機構關註度也在上升。統計發現，昨日板塊内共有62隻相關概念股呈現大單資金淨流入態勢，其中，有36隻績優股獲大單資金的追捧，遊族網絡、寶信軟件、啓明星辰、和而泰、易華錄、東方網力、衛士通、天源迪科、久遠銀海、拓爾思、創意信息、浩雲科技等12隻績優股也被機構紮堆推薦，近30日内機構看好評級家數均在2家及以上，合計吸金1.52億元。

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