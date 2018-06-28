【IPO追蹤】萬順集團控股(01746-HK)擬發行2.5億股 入場費2424.18港元

萬順集團控股(01746-HK)6月28日-7月4日招股，公司擬發行2.5億股，其中90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發行價0.5港元-0.6港元，每手4000股，入場費2424.18港元，預期7月11日上市。

公司為香港歷史悠久的暖通空調機電工程服務供應商，一般以首層或次層分包商身份主力為香港新型住宅物業發展項目提供服務。

上市文件稱，收入由2015財政年度約1.28億港元減至2016財政年度的1.1億港元，主要由於項目收入減少，其主因為多個大型項目於2015財政年度根據各自的項目執行進度確認絕大部分合約收入。2017財政年度的收入增至約1.26億港元，主要由於2017財政年度就若幹大型項目確認大部分收入及工程變更指令收入大幅增加。

每股發售股份0.55港元(招股價範圍中位數)，所得款項淨額約1.1億港元。其中85.6%用於採購項目所需暖通空調系統;4.5%用於投購計劃爭取項目所要求擔保債券;剩下用於運營資金。

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