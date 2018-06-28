【異動股】利標品牌(00787-HK)股價創一個月新高

利標品牌(00787-HK)現報0.455元，升0.15元，升幅為49.18%，股價創一個月新高。成交3970萬股，成交額為1820萬元。

於2018年6月27日，利標品牌公布擬出售其大部分北美特許授權業務(包括北美童裝業務、北美配飾業務及大部分美國西岸及加拿大時裝業務)予Differential Brands GroupInc(買方)，作價13.8億美元(可予調整)。公司擬動用交易所得款項為特别股息提供資金，以償還現有金融債務及作一般營運資金用途。

根據截至2018年3月31日止年度未經審核管理賬目，目標業務的銷售額約佔公司總收入的22億美元，而公司其他業務的銷售額約佔公司總收入的18億美元。交易結束後，公司餘下業務將包括其所有鞋類産品業務、紐約時裝業務、歐洲及亞洲業務以及全球品牌管理業務。

待交易交割及股東批准後，董事會擬向股東分派特别現金股息最多約為3.56億美元。特别股息將為最高每股0.325港元。

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