華寶國際(00336-HK)斥44.65億人民幣購調味品產品業勝

華寶國際(00336-HK)公布，全資附屬公司New Generation Global Limited斥資6.94億美元(約44.65億元人民幣)，向賣方Worldwide Jiahao Holdings Limited購入廣東嘉豪食品有限公司與GCCC。

廣東嘉豪為於中國中山註冊成立之外商獨資企業。廣東嘉豪為目標集團之主要營運實體，負責生產、銷售、營銷及分銷範圍廣泛之調味品產品，主要面向中國的餐館。其產品包括芥末醬、濃縮果汁、雞精及功能醬油。GCCC2013年在香港註冊成立為有限公司，旨在推廣該地區之中式美食。然而，GCCC自其註冊成立以來實際上並無營業。自2014年年中起，當時一家私募股權牽頭之財團收購目標公司之80%間接權益，並投入大量資源將目標集團之業務從其原本之家庭擁有及經營之業務轉變為一家一流的專業管理B2B品牌調味品平台。與其專注於餐飲市場不同，廣東嘉豪食品及附屬公司已發展成為調味品產品的卓越供應商，服務中國各地逾20萬家餐館。

藉「勁霸」、「嘉豪」及「詹王」作為主要品牌，廣東嘉豪為中國全境生產、銷售及分銷雞精(液態烹飪料)、芥末醬、濃縮果汁（用於烹飪應用）及功能性醬油的領袖。另外，其位於中國中山市之生產設施已獲國際知名認證機構SGS認證為符合ISO22000標準。

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