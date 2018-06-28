【華冠投顧】全球貿易大戰剖析

華冠投顧證券分析師 王曈

近期新聞熱門話題就是全球貿易大戰即將開打，有美中、美歐，好像全球都被波及，而且各方說法幾乎千篇一律，言論也了無新意，都沒有看到問題的重點與未來發展研判。

首先必須要先了解川普的出身與現在背景，川普表面看起來好像大嘴巴一樣，隨時都信口開河，其實不然；因為川普本身是生意人，年輕時就愛出風頭，各位還記得嗎？川普當選的當天，就找 Playboy Girl 來大跳豔舞，這就說明川普個性是放蕩不羈，絕不會墨守成規、蕭規曹隨；而且川普會善用媒體，轉移國內輿論焦點。川普是不斷創新話題的人，隨時主動出擊，不是被動挨打的人。再說川普女婿是猶太人，早就在華爾街房市股市佔有一席之地，這次川普能順利擊敗希拉蕊，背後就是猶太人在支持。

這次川普的競選政見之一，就是要讓美國再度站起來，照顧白領階級人民，所以去年就開始大幅減稅，此舉也是變相加薪，間接提高人民所得；再來就是要減少財政赤字，此問題當然就要從貿易逆差下手，被開刀的對象就是中國與歐洲大國，而且現在美國還是全球最大經濟體，GDP 也是最高，肌肉也很強大，其它國家絕不敢正面衝撞，頂多是打打嘴砲而已；同時川普又擅長兩手策略，一手喊打另一手在妥協，所以全球貿易大戰表面看來是煙火彌漫，但快就會平和落幕。

可是全球金融市場卻會因此事件而掀起ㄧ波巨浪，上下劇烈震盪難所避免，投資人應理性看待不用隨風起舞，台股更是如此，應要逢低承接好股，像是車用電子中的 6238 勝麗，矽晶圓的 6488 環球晶，半導體設備的 3414 京鼎，都可以留意拉回的買點。