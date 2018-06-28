【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，因市場認為美國對中國的貿易立場並沒有舒緩。道瓊斯指數下跌 0.7% 至 24,118 點；標準普爾指數下跌 0.9% 至 2,700 點；納斯達克指數下跌 1.5% 至 7,445 點。

油價週三上升，EIA 公布上週美國原油庫存大幅下跌，紐約 8 月期油急升 3.2% 至每桶 72.76 美元。金價下跌，因美元上升，紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,256.1 美元。

香港和內地股市週三下跌。除油氣股外其他行業基本下跌。恒生指數下跌 1.8% 至 28,356 點，國企指數下跌 2.2% 至 10,879 點，香港股市成交金額減少 2.2% 至 1,213 億港元。上證綜合指數下跌 1.1% 至 2,813 點，滬深兩市成交金額減少 2.5% 至人民幣 3,184 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 福森藥業（1652.HK）為最大的雙黃連類感冒藥製造商及第八大感冒類中成藥製造商，市場份額分別為 33.3% 及 2.9%。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 3.7、4.4 及 4.5 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 4,488、9,507 及 9,682 萬元。招股價介乎 2.0-3.0 港元，淨集資額約 4.5 億港元（招股價中位數），市值介乎 16.0-24.0 億港元，相當於 13.9-20.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 蒼南儀錶（1743.HK）專注於製造及銷售多種工業及商用燃氣流量計產品，按 2017 年收入在中國工業及商用燃氣流量計行業當中排名第二，市場份額為 36.8%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 3.6、4.4 及 6.7 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 0.4、1.2 及 2.4 億元。招股價介乎 37.1-51.9 港元，淨集資額約 7.0 億港元（招股價中位數），市值介乎 25.7-35.9 億港元，相當於 9.0-12.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 萬順集團（1746.HK）為香港暖通空調（即暖氣、通風及空調系統）機電工程服務供應商，整體市場份額約 1.6%，排名第 11 位；住宅市場排名第 1 位，市場份額 12.0%。2015-2017 年，公司收入分別為 1.3、1.1 及 1.3 億港元；股東應佔溢利分別為 2,072、1,770 及 2,340 萬港元。招股價介乎 0.5-0.6 港元，淨集資額約 1.1 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 5.0-6.0 億港元，相當於 21.4-25.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 天立教育（1773.HK）為中國西部地區第二大 K-12 民辦學校營運機構，入讀人數約 20,924 人。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 2.2、3.3 及 4.7 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 1,657 萬元、7,112 萬元及 1.3 億元。招股價介乎 2.26-2.66 港元，淨集資額約 11.4 億港元（招股價中位數），市值介乎 45.2-53.2 億港元，相當於 29.0-34.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 興紡控股（1968.HK）於 2017 年以生產價值計算在中國及華南中高端牛仔布製造行業分別位列第七及第二，分別佔據約 1.9% 及 5.4% 的市場份額。2015-2017 年，公司收益分別為 4.0、4.8 及 6.5 億港元；經調整股東應佔溢利分別為 4,143 萬港元、7,115 萬港元及 1.1 億港元。招股價介乎 1.1-1.4 港元，淨集資額約 1.7 億港元（招股價中位數），市值介乎 7.0-9.0 億港元，相當於 6.4-8.2 倍 2017 年經調整市盈率。

◇ 映客互娛（3700.HK）為中國第二大的移動端直播平台，按 2017 年收益計算，市場佔有率為 15.3%。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 0.3、43.3 及 39.4 億元；經調整股東應佔溢利分別為人民幣 146 萬元、5.7 億元及 7.9 億元。招股價介乎 3.85-5.00 港元，淨集資額約 12.2 億港元（招股價中位數），市值介乎 77.6-100.8 億港元，相當於 8.3-10.7 倍 2017 年經調整市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)