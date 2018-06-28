【大慶證券】投顧盤前－美股續跌  外資賣壓恐加劇



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚先盛後衰，多頭只演出了上半場的好戲，主要原因在於川普軟化對中資議題的論調，決定讓原本就負責審核外資收購美企的美國外國投資委員會來主管限制中資投資美企事宜，放棄以只針對中國、限制更嚴格的作法，消息一出美股早盤展開反彈，然在貿易戰諸多不確定因素仍未釐清下，導致美國科技股與金融股連袂走跌。從技術面來看，道瓊指數年線岌岌可危，隨時都有向下跌破的可能，而最強的科技股那斯達克，短線則是未見止跌訊號，此外，油價昨日再漲 2.6%，來到 72.39 美元，短線通膨的升溫也將加遽賣壓的湧現，因此，在中美貿易戰尚未明朗前，研判美股仍將維持目前跌勢不變。

台股昨天早盤在美股反彈帶動下，以高盤開出，無奈近期中美貿易戰持續干擾，再加上市場傳言美國擬禁止中國大陸企業投資美國科技股，美國科技股補跌，也拖累外資對台灣電子股的信心，另外，央行總裁央楊金龍表態不阻貶台幣，因此資金面偏空的情況下，台股大盤終場開高走低，下跌 41.14 點，跌幅 0.38% 收在 10701 點，成交量 1467 億元，技術面來看，昨天大盤再度失守年線，倘若這幾天不能盡快轉強，前低 10799，將從支撐變壓力，台股大盤仍有持續回檔的風險，籌碼面部分，外資大賣 122 億元，技術面及籌碼面仍弱勢的情況下，短線建議觀望。

大型股部分，本周的重量級權值股填息行情不如預期，台積電除息日之後，連續三天收黑 K，國泰金及富邦金也貼息，台灣 50 成分股只有跌深反彈的南亞科以及部份的金融、電信股表現相對抗跌，因此外資持續偏空的情況下，短線仍以中小型股較有表現。盤面強勢族群近期輪動快速，但資金都還是在被動元件、MOSFET、矽晶圓、LED、生技... 等族群之間流動，操作難度相當高，每天強勢的族群都不盡相同，因此操作上建議以法人買超積極，線型維持強勢多頭格局，量縮整理的時候切入，不建議追高買進。指標股分別為：國巨、華新科、大中、嘉晶、環球晶、台勝科、鼎元、兆遠、藥華藥、中裕... 等，只要上述指標股未轉弱，同族群的指標股都可以來回操作。

