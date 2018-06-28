

◆盤勢分析

1. 周三盤前美國總統表示將不對中國採取投資最嚴厲的措施，加上經濟數據優於市場預期，支持美股開高，但盤中因科技股與金融股走弱，收盤四大指數皆呈現下跌，漲跌幅介於 - 2.47%~-0.68%。其中，美光下跌 4.27%、AMD 下跌 3.42%、台積電 ADR-2.61%、NVIDIA 下跌 2.59%、APPLE 下跌 0.15%、特斯拉逆勢收紅。

2. 周三台股開平高震盪殺低，最高點 10,800 點未收復 5 日線，最低點 10,701 點失守年線，終場指數下跌 41.14 點，跌幅 0.38%，收在 10,701.03 點，成交金額為 1,467.75 億元，小於 20 日均量 (1,665 億元)。三大法人合計賣超 129.71 億元：外資賣超 122.19 億元、投信買超 1.65 億元、自營商賣超 9.17 億元。

3. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：上攻成交量須大於月均量方有利縮短整理期。

(2) 均線：支撐下移至 04/26 低點 10,478 點附近，壓力為季線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短線將有機會反彈。

4. 選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、世足賽概念股等。

5. 電子類股

(1) 半導體：IC 設計指標有 6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、8261 富鼎、6138 茂達、3443 創意、3527 聚積、4968 立積、4947 昂寶 - KY、2458 義隆電、2388 威盛、8016 矽創等，晶圓製造及封測、設備、零組件可留意 3707 漢磊、2338 光罩、2351 順德、6532 瑞耘、3583 辛耘等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

(2) 被動元件：近期震盪，相關公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、3090 日電貿、2456 奇力新、2375 智寶、8043 蜜望實、8163 達方、6127 九豪、6155 鈞寶、6432 今展科、6207 雷科、5425 台半等，操作此族群宜留意風險。

(3)LED：MiniLED、MicroLED 及 3D 感測等新應用具題材性，近期 4944 兆遠、2448 晶電、3437 榮創、3698 隆達、2340 光磊、2426 鼎元、3591 艾笛森、6168 宏齊、2499 東貝、6164 華興、8111 立碁、2393 億光、6226 光鼎、6271 同欣電、2486 一銓等上下游輪動表現。

(4) 蘋概：蘋果下半年拉貨動能可望轉強， 4943 康控 - KY、6269 台郡、6456GIS-KY 週三為族群亮點。

6. 重點訊息：

(1) 玉晶光今年非蘋貢獻拚 3 成: 為因應客戶訂單成長需求，3406 玉晶光每年都投入 10 餘億元的資本支出，但公司強調買設備不是提升產能的唯一方式，藉由良率的拉高，以及管理的強化，就能空出不少的產能。藉此，玉晶光今年在原本客戶之外所爭取到的新客戶，預計就可占營收比重達 3 成之多。

(2) 金可旗下永勝新廠啟用添動能: 8406 金可國際旗下永勝光學中科新廠，6/27 落成啟用，金可董事長蔡國洲表示，投資 20 多億元的新廠，目前 4 條鏡片生產線已試產，預定第 3 季投產，合計中科新、舊兩廠，已設立 16 條鏡片生產線，及 1 條「返銷大陸」的高端護理液生產線，累計集團今年在台總投資額達 55 億元，超過大陸廠的 36 億元。

