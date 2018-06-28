【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸港股市重挫 台股反彈未果失守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 36 點至 10556 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 145.03 點，電子期逆價差縮至 - 5.02 點，金融期逆價差擴至 - 10.76 點。現貨部分，三大法人賣超 130.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1970 口至 - 1253 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1046 口至 28462 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 908 口至 5646 口。

週二美股小幅反彈，加上週三電子盤小幅走高，帶動週三台股以小高開出，早盤在大立光、國巨帶領下指數一度衝高至 10800 點填補昨日空方缺口，然而近日除完息的焦點個股台積電、富邦金、國泰金依舊賣壓沉重，加上陸港股市相繼大跌及美股電子盤反轉走軟，股王股后也依序翻黑，加權指數衝高無力反轉走弱，午盤過後台股跌破平盤加速走低，尾盤大單敲出殺尾，終場加權指數下跌 41.14 點或 0.383%，收在 10701.03 點，成交量能 1469.04 億，較前一日增加 38.83 億。整體來看，今天週選擇權在 10728 點結算，最後尾盤大單殺出使指數跌破年線，週三日 K 以實體黑 K 留上影線作收，讓技術面的偏空結構又增強了一些，雖然 KD 指標進入超賣區，指數醞釀反彈機會，但台幣貶勢未止，若指數未能盡速站回年線，仍須留意指數進一步向下修正的可能。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.89 升至 0.91，小於中性值 1，選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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