【港股解碼】中報披露期臨近，上市公司又掀賣房潮

隨著中報披露期臨近，如何將報表做的即增收又增利就成了上市公司頭疼的事兒。6月25日，宇順電子(002289-CN)發佈公告稱將出售位於深圳南山區的4套房產（3200多平米），所得款項用於補充公司流動資金；6月26日，高偉達（300465-CN）也宣佈要出售位於北京市朝陽區亮馬橋路32號高斕大廈的房產，涉及建築面積3717.88平方米房地產，出售資產所得款項將用於償還銀行借款、補充公司經營所需資金，降低財務費用，對公司的財務狀況和經營成果將產生正面影響，預計在房產轉讓完畢，將增加公司當期營業外收入5000萬元。

對高偉達而言，全面淨利潤也不過2,3千萬，5000萬元的營業外收入無疑將顯著增厚利潤。

賣房顯著增厚利潤

高偉達成立於1998年，主要為金融客戶提供包括應用軟體的設計、開發、應用諮詢、系統軟體以及大規模數據中心管理服務在內的全方位資訊化服務，2015年登陸創業板。

縱觀近幾年業績，高偉達盈利情況不容樂觀，淨利潤從高峰期2014年的6000多萬元直線下滑至2017年3500萬元，2016年更是只有2310萬元。

2017年度，公司實現營業總收入13.199億元，同比增長35.70%；利潤總額2883.95萬元，同比增長35.53%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3502.05萬元，同比增長51.54%，對於報告期內歸屬於上市公司股東淨利潤增長的主要原因，公司認為是由於收購實體業績並表，以及公司主營業務的收入增加所致。

2016年公司積極開展資本運作，收購了海南堅果創娛資訊技術有限公司和喀什尚河資訊科技有限公司兩家以移動互聯網大數據行銷為主業的公司。2017年度，堅果技術實現營業總收入6157.2萬元，同比增長32.36%，實現淨利潤1820.8萬元，較2016年相比，盈利能力持續提升，發展潛力凸顯。

尚河科技2017年度實現營業總收入1.11億元，同比增長了23.33%，實現淨利潤1235.4萬元，超額完成了業績對賭指標。報告期內，尚河科技的主營業務領域比2016年更加豐富，客戶數量繼續提升，業績發展趨勢良好。

另外，下屬子公司快讀科技2017年度首次併入公司整體報表也為其貢獻利潤1721.6萬元

。

進入2018年，公司積極調整戰略部署，2018年一季度業績有所改善。2018年一季度，在子公司業績帶動下，高偉達營收同比增長54.65%至2.92億元，淨利潤同比增長108.84%至233.58萬元，同時公司採取嚴格的費用管控措施，應對金融行業發展趨勢以及結合企業的發展目標，適時調整內部組織結構，銷售費用同比下降47.87%。業績各項指標較2017年同期有所提升。

總的來看，高偉達業績有所改善，但其業務經營所帶來的銷售增加額和5000萬元的一次性賣房收入相比依然是杯水車薪。我們也不難猜測，2018年高偉達的業績必定實現大幅增長，實質原因卻不是主營業務收入增加，而是售房所得。

除了賣房，炒股也是A股上市公司常見的獲利手段，甚至於不少公司都將炒股當成了主業在經營。

愛炒股勝過主業

昨日，中國長城（000066-CN）披露了出售股票獲利情況，2018年6月15日至2018年6月25日，公司通過上海證券交易所集中競價交易系統出售東方證券股票約1452萬股，預計扣除投資成本和相關稅費後取得收益約0.75億元計入2018年當期損益。實際上，中國長城的主營業務為高新電子、資訊安全整機及解決方案、電源、園區與物業服務及其他業務。2017年度，中國長城實現淨利潤5.81億元，其中非經常性損益專案下出售金融資產收益2.51億元，占利潤比43.2%，對資本市場的厚愛不亞於主業啊。

寧波熱電(600982-CN)對資本市場也是愛的深沉。截止6月22日，寧波電力下屬子公司相繼在二級市場減持長江電力股份793.12萬股，共計獲得投資收益約為3121.56萬元，預計對歸屬於母公司利潤影響約為2341.17萬元人民幣，事實上，寧波電力2017年淨利潤不過9000多萬元。

為了增厚利潤，許多上市公司都將目光投向了資本市場，炒房、炒股樂此不疲。但對投資者而言，股票價值的體現主要在於主業實力，企業只有做好做強主業，才能在資本市場贏得投資者追捧。

作者：董虹

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