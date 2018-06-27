【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國財長梅努欽及貿易顧問納瓦羅先後發言澄清，但市場認為目前白宮貿易政策混亂，加上今日中國及港股持續表現弱勢，台股同步受到影響而呈現下跌，終場台股下跌 41.14 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 122.19 億元，三大法人現貨部位賣超 129.71 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美股週一大跌之後，美國財長梅努欽及貿易顧問納瓦羅先後發言澄清，但市場認為目前川普政府團隊貿易政策混亂，因此寧可採取觀望態度，道瓊指數在能源股因油價大漲而走強支撐下，收盤小幅反彈上漲；雖然市場仍籠罩在貿易戰的不確定風險中，周二美股拋售跌勢暫緩之際，市場焦點回到 FED 的升息預期上，美元終止連４跌，由 94 點下方反彈收高。

《國際商品市場焦點分析》

消息指出，美國已敦促盟國自 11 月 4 日起全面停止進口伊朗原油，並表示在伊朗制裁問題上美國不會給予任何豁免，油價擺脫貿易戰的陰霾，焦點重回中東地緣政治問題上，期貨價格雙雙大漲，WTI 期貨重新回到 70 美元之上；美元週二轉強，原先弱勢的黃金再遭拋售，收盤創 6 個月新低；作物品質良好加上美中貿易關係緊張，黃豆期貨在週五種植面積報告前持續遭到拋售，價格再創低點。

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