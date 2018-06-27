禾伸堂7月12日除息 每股配發現金5.3元 8月10日發放

禾伸堂 (3026) 日前在股東會上通過每股配發現金 5 元，資本公積每股配 0.3 元，股利共計每股配發 5.3 元。禾伸堂公告除息交易日為 7 月 12 日，配息基準日 7 月 18 日。7 月 14 日至 7 月 18 日為停止股票過戶期間，股利發放日訂在 8 月 10 日。禾伸堂 5 月合併營收約 14.8 億元，月增 13.24%，年增 41.06%，是 103 年 11 月以來單月新高，主要是受惠被動元件需求暢旺及產能擴充效益顯現。累計今年前五月合併營收 61.43 億元，較去年同期增 18.9%。



禾伸堂董事長唐錦榮日前在股東會上表示，被動元件廠商在布局高階產品上，景氣可看好未來 5 年到 10 年，中低階產品的景氣也可看好到 2019 年，公司樂觀看待未來發展。