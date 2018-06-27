沈國榮盼華豐為改造企業最後一戰 台灣廠年營收目標60億元

華豐 (2109) 於今 (27) 日召開股東會，完成一席獨立董事補選，由前任證交所總經理朱富春出任，經營權幾經波折，由和大 (1536)、高峰(4510) 董事長沈國榮接掌。他表示，30 年前接下和大 (1536)、10 年前又接手高峰(4510)，今年是華豐，希望這是他接手改造企業的「最後一戰」，華豐台灣廠營收盼由目前 20 億元，成長到 60 億元，成長動能來自外銷、AM(售後修補) 市場。華豐前任董事長蘇明芬與前副總經理郭枝芬兩造財務糾紛，導致銀行團聯貸資金遭到凍結，為了平息風波，今年 1 月 4 日火速宣布台中地方望族、大台中數位有線電視公司總經理廖陳宣有接任，前任華豐董事長顏明善則接任總經理，接著 4 月底由沈國榮出任，他接手後與銀行團溝通，先前遭凍結資金可望在近期內解凍。



目前華豐股東結構以沈國榮、健信科技顧問丘世健為主，持股各為 15-16%，合計占 3 成持股，未來營運面亦由兩者分工負責，台灣廠、泰國廠由沈國榮掌舵，健信則是負責中國、美國營運規畫。



沈國榮表示，接手以來走訪海外中國、蘇州、泰國、美國等海外據點，結束掉蘇州廠不具生產競爭力轎車胎生產線，把部份設備轉移到中國廠，蘇州將以貼牌、行銷為主，並與瑞利 (1512) 輪圈業務整合，提高附加價值，盼中國廠營收由 1000 萬美元，短期目標增至 1400 萬美元。



至於華豐獲利小金雞華豐 (泰國) 大眾公司，因作長達 17 年經銷商拖欠 1.73 億泰銖貨款，與對方打民事官司取得勝訴，並透過內控內稽、採購流程改善，營運可望回到正軌。



對於泰國廠營運，沈國榮說，泰國廠主要業務自有品牌、代工、經銷，去年泰國一、二廠合計營收約為 27 億元泰銖，預計未來成長到 30 億元泰銖，因為迪卡儂、AM 業務成長，亦規畫三廠建廠，到底買地自建或是買現有廠房年底訂案，至於印尼廠建廠，因市況變化暫時按兵不動。



沈國榮回顧所接手三家公司歷程，30 年前接手和大，1 個月營收約 500 萬元，一年約 6000 萬元，如今年營收達 72 億元，而 10 年前則是接手高峰，當時年營收約 6 億元，如今則成長到 30 億元，他說華豐將是他創業生涯最後一戰；另外，中國時報前社長、台開 (2841) 前總經理王嶠奇出任華豐董事長特助一職。