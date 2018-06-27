【異動股】隨人民幣貶值航空股擴大跌勢 南方航空(600029-CN)大跌超5%

今日早盤，受人民幣貶值影響，航空股擴大跌勢，截止發稿，南方航空(600029-CN)大跌5.35%報8.31元，中國國航(601111-CN)跌4.4報8.9元，春秋航空(601021-CN)跌4.13%報35.02元，東方航空(600115-CN)跌3.69%報6.52元，吉祥航空(603885-CN)跌3.22%報15.31元。
消息面，6月27日上午，在岸、離岸人民幣雙雙跌破6.61關口，均於去年12月以來首破6.60元。離岸人民幣勢將第10日下跌，追平連跌紀錄。
眾所周知，航空行業屬於典型的外匯負債類行業，尤其是負債，航空公司有大量的航空器材融資租賃負債，每年需支付一定數量的利息費用和本金。航空公司外幣負債比例高，人民幣貶值會造成一次性的匯兌損失;同時，也使進口的航油價格升高，由於燃料費用佔航空公司總成本的30%左右，因此，人民幣貶值會增加航空公司的成本。人民幣貶值除了使航空公司造成一次性相關的匯兌損失外，還由於航油進口價格的升高以及租賃成本的上升而減少利潤，根據相關的資料顯示，人民幣每貶值1%，航空公司毛利率下降0.5%。
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