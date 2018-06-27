【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二上升，受能源股及科技股上漲帶動。道瓊斯指數上升 0.1% 至 24,283 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,723 點；納斯達克指數反彈 0.4% 至 7,562 點。

油價週二急升，因美國要求同盟國停止進口伊朗原油，紐約 8 月期油急升 3.6% 至每桶 70.53 美元。API 公布上週美國原油庫存跌幅遠超預期。金價下跌，因美元上升，紐約 8 月期金下跌 0.7% 至每盎司 1,259.9 美元。

香港股市週二下跌，內地股市個別發展。水泥、航運及汽車經銷商股價跌幅較大，公用股逆市上升。個股方面，恆大健康（708.HK）入股新能源汽車公司，股價大漲 66.2%；創達科技（1322.HK）附屬公司提出清盤呈請，股價大跌 30.7%。恒生指數下跌 0.3% 至 28,881 點，國企指數下跌 0.8% 至 11,119 點，香港股市成交金額增加 16.3% 至 1,248 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 2,845 點，滬深兩市成交金額增加 8.3% 至人民幣 3,256 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 有消息指此前開始招股的小米集團（1810.HK）孖展於第二天出現「抽飛」情況，而九江銀行（6190.HK）及指尖悅動（6860.HK）孖展認購仍未足額。

◇ 勒泰商業地產（112.HK）宣布以每股 4.0 港元（較最後收盤價折讓 9.3%）配售最多 6,775 萬股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額約 2.7 億港元，將用作償還債務及一般營運資金。大股東持股量將從 75.0% 下降至 62.5%。

◇ 匯盈控股（821.HK）宣布以每股 1.45 港元（較最後收盤價折讓 14.7%）配售最多 6,000 萬股（相當於現有股本 6.7%），淨集資額約 8,550 萬港元，將用作一般營運資金、擴展自營買賣、經紀及融資以及企業融資業務、及未來出現機會時的可能投資。

◇ 精優藥業（858.HK）更新盈利預告，此前公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）盈利將增加約 3,000 萬港元，但現下修為增加約 1,100 萬港元，因公司需要就可供出售投資未實現虧損的相關會計處理約 2,100 萬港元所致。

◇ 鴻寶資源（1131.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，受惠於煤炭銷售大增，收益同比增加 55.2% 至 22.4 億港元，而股東應佔溢利為 4.2 億港元，按年大增 81.5%（上半財年同比僅上升 3.1% 至 1.5 億港元）。建議派發末期（全年）股息 0.005 港元，按年大減 50.0%。現價相當於 22.4 倍 2018 財年市盈率。

◇ 亞積邦租賃（1496.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，受惠於機械及零件銷售收入增加，收益同比上升 12.4% 至 2.3 億港元，而受惠於毛利率改善，股東應佔溢利為 2,108 萬港元，按年大增 76.1%（上半財年同比增長 1.2 倍至 1,341 萬港元）。建議派發末期股息每股 0.35 港仙，全年股息每股 1.03 港仙，按年增加 83.9%。現價相當於 17.4 倍 2018 財年市盈率。

◇ 賓仕國際（1705.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，受惠於「天仁茗茶」同店銷售增長 13.7%，收益同比上升 22.9% 至 4.5 億港元，而經調整股東應佔溢利約為 3,374 萬港元，按年增長 23.3%。建議派發末期股息每股 3 港仙。現價相當於 15.2 倍 2018 財年經調整市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)