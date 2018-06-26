全球城市生活費排名出爐 香港冠絕全球

美世(Mercer)諮詢公司發表2018年生活成本調查報告，結果顯示在全球209個城市中，香港成為全球外派人員生活成本最昂貴的城市，較去年上升一位。

本年生活成本排名榜單繼續由亞洲城市主導，東京排名第二，新加坡為第四，首爾第五，上海第七，北京第九。而在上榜的歐洲和非洲城市中，蘇黎世排名第三，去年第一名的安哥拉首都羅安達，由於當地貨幣貶值，今年則跌至第六。

貨幣匯率的波動為影響亞洲城市排名高企的主要原因，中國經濟增長、對貨幣監管力度加強、推動人民幣國際化與升值，均提高了中國城市的排名。美世諮詢公司的亞洲、中東、非洲土耳其全球人才流動業務負責人Mario Ferraro表示，中國城市居前主要源於匯率波動，而為了應付人手短缺的問題，企業便會向全球各地外派人員。

美世2018年生活成本調查以紐約作為比較的基準城市，並衡量當地貨幣兌美元的匯率走勢。調查涵蓋五大洲的209個城市，並對超過200項生活物品價格進行比較，包括衣食住行及娛樂開支等。

來源：巴士的

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