瑞安房地産(00272-HK)擬16.89億元出售合作投資組合49.5%權益

瑞安房地産(00272-HK)公布，於2018年6月26日，ShuiOnDevelopment(為該公司全資附屬公司)、賣方虹得投資有限公司(為該公司全資附屬公司)、大悅城(00207-HK)與買方曉盛有限公司訂立該協議，賣方將向買方轉讓彩橋(該公司間接全資附屬公司)全部股權50%，相當於透過上海瑞虹新城有限公司(該公司的全資附屬公司擁有其77.6%的股權)持有的合作投資組合49.5%權益。

於本公布日期，上海瑞虹新城有限公司擁有合作投資組合及剩餘投資組合，合作投資組合為瑞虹新城項目的兩幅地塊(即第1號及第7號地塊)的土地使用權，佔地面積為72,856.7平方米，位於上海市虹口區嘉興路及新港路街道129及130街坊。訂約各方同意，於完成後，銷售股權僅代表透過上海瑞虹新城有限公司持有的合作投資組合49.5%權益，而不涉及剩餘投資組合任何權益。

於完成後，交易預計將産生處置收益人民幣16.89億元，不包括對該集團剩餘權益物業重估的任何影響，且於扣除稅項及交易成本後，所得淨現金流總額約為人民幣42.65億元。

資料顯示，買方為一家投資控股公司，其50%股權由大悅城間接持有。大悅城為中糧集團下屬的房地産開發及運營公司，大悅城及其附屬公司主要在中國從事開發、經營、銷售、租賃及管理綜合體項目及商業樓宇，其開發、持有及經營在中國的多處物業項目，包括北京、上海、天津、叁亞、成都及香港。

公告指，本次交易符合該集團的輕資産策略，該策略旨在提高該集團的資産周轉率、釋放該集團物業的存在價值，併與中糧集團(其為在中國擁有出色的房地産業務的最大的國有企業之一)等長期合作夥伴建立戰略合作夥伴關系 ，以探索未來潛在的合作機會。

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