慧聰集團(02280-HK)增持兆信股份(430073-CN)總計約10.11%股份

慧聰集團(02280-HK)公布，集團於近期完成從獨立第三方收購集團非全資附屬公司兆信股份總計約10.11%股份。完成是次收購後，集團持有兆信股份約65%股份。

集團計劃繼續增持兆信股份，期望總持股比例達到80%以上(受限於增持股份的最終成交情況)。

兆信股份為全國中小企業股份轉讓系統(新三板)挂牌企業，股票代號430073。兆信股份為北京市高新技術企業，亦為中國防僞協會副理事長單位。

兆信股份以自主知識産權供應鏈管理體系Z-SCM為核心平台，基於物聯網、區塊鏈、大數據、移動互聯網等技術，通過數字碼、二維碼、RFID等標識物為載體，為客戶提供産品全生命周期追溯及管理服務。

公告稱，集團以成為領先的産業互聯網集團為戰略願景，集團的目標是用互聯網和數據賦能傳統産業。集團正在快速向産業互聯網集團發展，兆信股份是集團數據服務板塊重要運營主體之一，併在區塊鏈應用方面有先發優勢，增持兆信股份是集團的重要布局，將有利於集團對兆信股份的股東結構後續優化，有效激勵兆信股份的管理團隊，為集團創造更大價值，符合集團股東的整體利益。

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