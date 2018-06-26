FXTM富拓: 貿易戰報復擔憂推升日元 新興市場貨幣再受打擊

FXTM富拓貨幣策略和市場研究全球主管Jameel Ahmad發表報告指出，貿易戰迫近，週一全球多個股市和新興市場貨幣再受打擊。日元等傳統避險貨幣走強，日元跑贏大盤僅僅是因為投資者在市場不確定氣氛中不願意持有風險資產。

只要貿易戰擔憂揮之不去，不排除市場延續本周初相近表現的可能性。也就是說，股市、新興市場貨幣等風險較高的資產進一步走軟，日元繼續受益於避險需求。

在新興市場貨幣全線疲軟之際，人民幣兌美元跌至2017年12月以來的最低水平。作為貿易爭端的一方，人民幣首當其衝。對貿易戰不良影響的擔憂是人民幣回吐2018年漲幅的主要原因。今年到25日為止，人民幣兌美元已下跌約0.3%，想想就在幾週前人民幣還被認為是今年表現最好的新興市場貨幣之一，現在卻已回吐了全部漲幅。有猜測認為，如果中美真的爆發貿易戰的話，中國央行可能有意使人民幣貶值以利於中國經濟。中國央行週末期間宣布商業銀行人民幣存款準備金率下調0.5個百分點，有人認為如果國內經濟受到當前貿易不確定性影響的話，這將為國內經濟注入一些動力。

令投資者感到意外的一件事是黃金市場沒有顯著反彈。這可能是由於美元走勢強勁。有市場人士認為雖然貿易戰也對美國經濟不利，但其影響不會像對牽涉其中的其他國家那麼大。

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