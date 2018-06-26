告别金屬探測門 毫米波人體成像設備將用於機場安檢

據新華社26日消息，未來，毫米波人體成像設備將逐步取代民用機場沿用26年的金屬探測門，旅客也將體驗到更加安全、高效的人身安檢服務。

近日，民航局頒布《民用航空毫米波人體成像安全檢查設備鑒定内控標準》及《民用航空毫米波人體成像安全檢查設備違禁物品探測能力測試程序》，正式將毫米波人體成像設備納入中國民航安檢設備清單。

毫米波人體成像技術是目前全球安防領域的先進技術，已在美國、英國、荷蘭、澳大利亞、日本等國機場用於旅客人身安檢，但此前僅美國和歐盟擁有準入技術標準。該設備能夠在不直接接觸人體的情況下，有效檢測出在衣物覆蓋下藏匿於人體各部位的物品，特别是能夠檢測出非金屬物品，併可以從圖像上獲取隱匿物品的形狀、大小和位置等信息。此外，毫米波人體成像設備具有對人體無害、穿透力強的特點，其發射功率不及手機電磁波輻射的千分之一，能準確識别人體攜帶物品，有效提高檢查的客觀性、準確性、針對性，降低安檢員的勞動強度，提升安檢效率。

民航局有關負責人介紹說，近年來，為更好地實現新技術應用，民航局公安局積極探索新技術在安檢現場的試用評估。2017年8月，民航局公安局在北京首都、上海虹橋、上海浦東、青島流亭等四個機場同步開展了毫米波人體成像設備的現場試用評估。2018年5月，民航局公安局再次在南京祿口、青島流亭機場開展毫米波人體成像設備通行壓力測試，在確保安全的基礎上進一步驗證設備的通行效率。下一步，民航局還將同步開展“差異化安檢”新模式、新政策研究和試點，力求在提升安全性的同時，不斷創新安檢模式、優化安檢流程、提高安檢效率，為旅客出行創造更優質體驗。

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