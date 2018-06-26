張華峰：冀史美倫為港券商爭取大灣區商機

立法會金融服務界議員張華峰表示，香港10大券商商會，將於8月初與新任港交所主席史美倫回面，屆時將會反映業界意見，為業界爭取於粵港澳大灣區落戶。他期望香港券商能夠於區內設立辦事處，為大灣區居民及企業，提供集資、收購、上市，以及買賣港股證券服務。而門檻可考慮設於註冊資本一億港元。有關建議早前已向政府反映，但未有獲得結果。他期望以史美倫早前曾出中國證監會副主席，與內地關係良好，能夠為業界成功爭取發展機會。

他也重申，期望互聯互通繼續覆蓋更多新產品，如南下債券通，ETF、新股IPO互聯互通，以至專業資格互認。

小米招股，張華峰旗下證券公司，也有為客戶提供孖展借貸服務，他表示由於環球股票市場顯著下調，需要作好風險管理，若借貸逾50萬港元以上的客戶，需要繳付20%按金；50萬港元以下，則維持10%按金的要求。他會否認購小米？ 由於環球市場表現不穩定，他表示會待小米上市後，看清市場發展形勢再作決定。

對於內地快速推出CDR，他認為無疑對香港同股不同權公司，構成惡性競爭；張華峰感到，港交所行政總裁李小加，事前未能跟內地監管機構好好溝通。

文：周燕芬

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