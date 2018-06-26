【異動股】工業互聯概念股強勢 海得控製(002184-CN)等多股漲停

午後，工業互聯概念股盤中表現強勢，個股普漲。截至發稿，海得控製(002184-CN)漲停報11.76元，宜通世紀(300310-CN)漲停報5.92元，東土科技(300353-CN)漲停報12.36元，漢得信息(300170-CN)漲8.41%報14.96元，用友網絡(600588-CN)漲8.15%報23.35元，東方國信(300166-CN)、鼎捷軟件(300378-CN)等大漲超5%。

據經濟參考報報道，繼月初《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》發布後，工業互聯網進入政策密集落地期。據悉，工信部、財政部、證監會等多個部門正在研究支持工業互聯網企業的相關財稅、金融政策。有業内人士表示，從發展態勢來看，工業互聯網正成為領軍企業競爭的新賽道。

信達證券認為，一方面工業互聯網支持政策正逐漸從宏觀向微觀轉變，對於行業内領先工業互聯網企業的支持或將成為未來的重要的支持方式，利好領先企業優勢的持續積累;另一方面，從國家向省市層面支持政策的推進以及省内任務目標的分攤也對政策的具體落實起到推動作用。目前，計算機行業公司大多通過建設工業互聯網平台的方式涉足工業互聯網領域，部分工業互聯網平台也在工信部擬支持項目名單中。

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