亞諾法生技攜手有勁生技 搶攻基因定序商機

亞諾法生技 (4133-TW) 與有勁生技宣布共同攜手合作，建構循環腫瘤細胞和循環胎兒細胞分析，加速台灣單細胞次世代基因定序 (Next generation sequencing，NGS) 分析效能，搶攻市場商機。

亞諾法生技表示，雙方合作的內容，將包括基因點突變、基因插入、基因缺失、基因融合、拷貝數變異 (Copy number variant，CNV) 和染色體非整倍體等的單細胞次世代基因定序基礎建置，透過有效整合彼此上下游功能，加速單細胞實驗室發展檢測模式 (Laboratory-developed tests，LDT)、體外診斷 (In vitro diagnostics，IVD) 應用以及癌症和產前檢測市場的商業化。

亞諾法生技表示，單細胞分析對於精準醫療的重要性與日俱增，特別是在癌症和產前檢驗市場，其中在癌症方面，腫瘤單細胞的異質性成功的驗證其重要性，促使醫生和患者更重視加強鑑定患者的腫瘤突變、腫瘤負荷和 RNA 特徵資訊，以改善用藥指導方針，尤其在免疫治療的新時代更顯重要。

另外在產前檢驗方面，有鑑於更準確鑑定胎兒的微缺失和非 X 性聯遺傳單基因疾病 (non-X-linked monogenic diseases) 的需求，透過有勁生技的技術將重新喚起對胎兒細胞產前診斷的初衷，期待與有勁生技深入合作，作為整合下游次世代基因定序的專業合作夥伴。

亞諾法生技開發一系列基於細胞層面的液態活檢技術，可應用於循環腫瘤細胞 (Circulating tumor cell，CTC) 和循環胎兒細胞 (Circulating fetal cell，CFC 的富集與分離。至於有勁生技次世代基因定序分​​析技術，則在學術研究及非侵入性產前檢測與篩查 (Non-invasive prenatal testing，NIPT；Non-invasive prenatal screening，NIPS) 領域，是業界公認領導者之一，並於去年與英國上市公司 Premaitha Health 合併。