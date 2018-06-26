寶佳投資3大金融 未實現獲利逾60億元 3年後將再戰台新金

寶佳資產管理公司今 (2018) 年在台新金 (2887-TW) 董事改選之戰中，最後一席都沒拿到，寶佳今 (26) 日發布聲明表示，經過這次練兵收穫滿滿，不僅指帳上潛在投資收益，除台新金，布局的永豐金及華票，帳面收益率已達 3 成，未實現獲利超過 60 億元。寶佳也喊話，「獲得寶貴實戰經驗後，如果 3 年後戰火重燃，台新金公司派要再次完勝，屆時還有得拚。」

台新金今年將 9 席董事縮減為 7 席董事，拉高董事當選門檻，沒有 13% 以上持股比例，要順利拿下董事席次不易。寶佳這次參與台新金董事全面改選，手握 9.95% 股權，策略上尊重對外資的承諾，採取直接支持一席獨董而非攻一席董事，同時也並未徵求委託書，最終 7 席一席未得，讓台新金公司派傾全力封阻，外界稱台新金這次是一場完美的戰役，將首度叩關的寶佳，拒於門外。

對於在台新金董事改選一戰失利，寶佳表示，在台新金董事之戰雖然未得一席，不過已對整體資本市場示範「股東行動主義」的運作丶堅持守法守信配合政策，經過這次練兵，寶佳收穫滿滿，不僅指帳上潛在投資的收益，而且也讓市場看清公司派精銳盡出的操盤手法，獲得寶貴實戰經驗。

寶佳強調，從投資到集團首次參與金控的董事改選，雖沒到任何董事席次，看似失利實際上得到不少寶貴經驗。寶佳以股東行動主義點出發，確保投資報酬率，除了台新金，布局的永豐金及華票，帳面上的收益率早已達到 3 成，未實現獲利超過 60 億元，不管是搶進董事會或者實現利益，都是進可攻、退可守的策略。

寶佳指出，台新金公司派大舉徵求委託書，甚至徵求人高達 17 個人，最終拿下 39% 的委託書。寶佳雖處戰局中，對內主要以掀開對方底牌，衡量本身實力為主；對外秉持不借錢買股、不人身攻擊、更不打委託書大戰，以「公司治理、用人政策、財務績效」三面向提出看法，目的就是為符合外資股東的訴求。

寶佳強調，押寶獨董也是給外資留下印象，希望三年後扭轉外資的態度，能以手中持股支持寶佳。不過，寶佳還提出質疑「公司派的操盤是否符合政策丶法令與市場健全發展的期待，恐怕是主管機關要關心的事。」