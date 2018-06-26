售100%股權 忠旺成中房大股東 變相回歸A股

中國忠旺集團 (1333-HK) 公布，與上海 A 股中房置業股份 (600890-CN) 進行互換資產重組，中房置業股份以資產置換及發行股份方式，收購忠旺集團 100% 股權。

交易完成後，忠旺精製將成為中房股份的控股股東，變相回歸 A 股，實際控制人將變更為劉忠田。中房股份的主營業務將由房地產轉變為高端工業鋁擠壓業務。

中房股份連續 2 天漲 10% 停板，昨 (25) 日報人民幣 8.69 元，市值人民幣 50.3 億元，今 (26) 日截至 10:10，報人民幣 8.88 元或 + 2.19%。

圖：新浪財經

中國忠旺昨跌 3.4%，報港幣 4.2 港元，市值為港幣 229 億元，今截至 10:10，跌 2.857%，報港幣 4.08 元。

圖：新浪財經

中房股份目前的發行股本為 5.79 億股，交易完成後，中房股份總股本將增加至 45.1 億股，忠旺將佔 87.16% 股權；中方其他股東包括嘉益投資，由 19.47% 攤薄至 2.5%；天津中維由 11.22% 減至 1.44%。

中房股份發佈的《重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書 (草案)(修訂稿)》與原方案相比，修訂稿有 2 大變化：1) 刪除重組報告書 (草案) 中配套融資相關內容。原方案中計畫募集配套資金人民幣 50 億元，用於「年產 60 萬噸高強度、大截面工業鋁擠壓產品」和「全鋁特種車廂」2 個項目；2) 忠旺集團增加了對 2020 年度業績的承諾，承諾 2020 年的考核淨利潤數不低於人民幣 50 億元。

忠旺集團 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度承諾實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別為人民幣 28 億元、人民幣 35 億元、人民幣 42 億元、人民幣 48 億元。

而近 3 年的財務資料顯示，忠旺集團 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別為人民幣 22.53 億元、人民幣 29.27 億元、人民幣 35.43 億元，順利完成了此前的業績承諾。

忠旺集團的主營業務是高端工業鋁擠壓產品的研發、製造和銷售。忠旺集團產品廣泛應用於城市軌道交通、鐵路運輸車廂、輕型貨車、汽車、飛機、船舶等交通運輸領域，以及綠色建造、電力工程、機械設備、航空航太等領域。根據安泰科的統計，按照產量計算，忠旺集團是亞洲最大、全球第二的高端工業鋁擠壓產品研發製造商。

《上海證券報》援引業內人士表示，工業鋁擠壓是國家鼓勵的高新技術行業，若忠旺集團能夠實現 A 股上市， 整個工業鋁擠壓行業產生不小的推動作用。而中房股份本次重組完成後，獲利能力將獲得大幅提升，將發展成為市場前景廣闊的高端工業鋁擠壓產品研發製造商。

本次重組尚需中國證監會及商務部門的審批核准。不過，二級市場上，中房股份已連拉 2 根漲停板，展現了市場對鋁業巨頭回歸 A 股的期待。