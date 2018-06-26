中奧到家(01538-HK)購入房地產信息諮詢服務業務

中奧到家(01538-HK)公布，6月25日，公司一間全資附屬公司中物行地產以3000萬人民幣(3600萬港元)，購入輝煌房地產及輝煌置業51%股權。

輝煌置業主要從事房地產投資諮詢服務、房地產信息諮詢服務、房地產經紀服務、房地產營銷規劃、住房租賃，以及代辦房產證。於本公告日期，輝煌置業持有輝煌房地產經紀2%股權及輝煌房地產10%股權。

煌房地產主要從事房地產信息諮詢服務、房地產經紀及諮詢服務、房地產營銷規劃及住房租賃。於本公告日期，輝煌房地產持有新疆輝煌的40%股權、優家資產管理的98%股權、南寧輝煌的51%股權、輝煌房地產經紀的96%股權、輝煌貴港房地產的100%股權、輝煌貴港置業的100%股權、桂林輝煌的100%股權、廣州昊輝房地產的100%股權。

輝煌房地產經紀主要從事房地產居間、經紀、代理服務、房屋租賃；企業行銷策劃；企業證件代辦服務；投資諮詢服務，房地產資訊諮詢服務。輝煌貴港房地產主要從事房地產信息的諮詢服務，房地產經紀及諮詢服務，房地產行銷策劃，房屋租賃。

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