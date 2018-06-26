【盈警】勝利管道(01080-HK)今年首5個月虧損減40%

勝利管道(01080-HK)公布，根據對集團截至2018年5月31日止五個月之未經審核綜合管理賬目之初步評估，截至2018年5月31日止五個月該公司擁有人應佔虧損，較2017年同期的該公司擁有人應佔虧損下降約40%。根據本集團二零一八年六月的銷售表現及董事會目前可取得之資料，集團預計截至2018年6月30止六個月的公司擁有人應佔虧損將進一步縮小。

按目前可得資料，2018年首五個月該公司擁有人應佔虧損下降主要由於以下各項：受惠於今年已獲得的獨立第三方客戶中國石油化工股份有限公司若干大型管道工程的訂單，截至2018年5月31日止五個月，該集團焊管業務中的焊管銷量和防腐處理業務銷量大幅增加；且焊管銷量中，對毛利貢獻較大的中石化大型管道的佔比也由去年同期約佔2%增加到50%以上，因而本公司焊管業務的毛利大幅上升。

截至2018年5月31日止五個月，營運開支及行政開支較2017年同期顯著下降，主要由於焊管業務產量增加，停產費用因而下降；由該集團承擔的運輸費用減少；購股權攤銷減少；及若干以外幣計值的境外公司間的往來賬涉及的外匯虧損減少。

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