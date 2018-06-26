騰訊(00700-HK)ADR受壓 內銀跌中資電訊股升跌不一

市場憂慮貿易戰升溫，歐洲股市全面下挫，美股亦大瀉。拖累港股ADR指數跌92點，收報28868點。報道指，美國針對「中國製造2025」規劃，將限制中資公司收購美國科技企業，並禁止關鍵工業技術輸往中國。美國科投股受壓，騰訊控股(00700-HK)ADR較港收市跌5.91元，收報382.89元。
藍籌股方面，匯豐控股(00005-HK)逆市上升，ADR收報74.02元，較港收市升0.27元；港交所(00388-HK)ADR收報238.61元，較港收市跌0.59元。
中資電訊股有升有跌。中移動(00941-HK)ADR收報68.65元，無升跌；聯通(00762-HK)ADR收報9.7元，較港收市升0.01元；中電信(00728-HK)ADR收報3.52元，較港收市跌0.02元。
內銀股下挫，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.27元，較港收市跌0.04元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.89元，較港收市跌0.08元。中人壽(02628-HK)ADR收報20.47元，較港收市跌0.08元。
國際油價下跌。中海油(00883-HK)ADR收報12.6元，較港收市跌0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報5.68元，較港收市跌0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報8.95元，較港收市跌0.02元。
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