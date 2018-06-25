移民危機難解 歐洲各國至今意見分歧

根據 CNBC 分析報導，在週日的緊急臨時會議中，歐洲各國依舊無法就移民危機達成協議，讓這燙手山芋依舊停放在本週歐盟高峰會的議事桌上

16 位歐盟領袖參與了週日舉行的所謂「迷你高峰會」。歐盟 28 個會員國全體高峰會定於週四舉行，焦點將在移民政策上。

在昨日的會議中，出席的會員國領袖同意加強管制邊界，並增加經費，阻止移民試圖前往歐洲，然而如何公平分配已抵達歐洲的難民，依舊棘手。

這項僵局促使德國總理梅克爾週日說，如果週四的高峰會未能就如何處理她所謂的 "聯合責任" 達成共識，則各國之間的雙邊或三邊協議便可能有其必要。

「我們都同意要減少非法移民，保護我們的邊界，我們對所有問題也都負有責任，」她於會議後說到。「如果有可能，我們要找到歐洲的解決方案，如果沒有可能，我們也要團結一致，發展出共同的行動架構。」

過去幾年，有數百萬移民 -- 包括經濟移民，難民與尋求政治庇護者 -- 進入了歐盟。根據歐洲議會統計，單單 2015 與 2016 年，便有逾 250 萬人在歐盟尋求避難，許多人經由義大利，希臘，土耳其或東歐，或走陸路，或走海路，來到了歐盟。

來到歐盟的人，有許多試圖前往較富裕國家，如德國。