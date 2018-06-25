【華冠投顧】大盤站不回10800很麻煩

華冠投顧 范振鴻 分析師

焦點個股：2340 光磊、2327 國巨、6435 大中、2338 光罩。

振鴻觀察股：2362 藍天、2332 友訊、3033 威健、1536 和大。

加權指數今天收最低 10786 跌 112 點，量能 1243 億，上週四的盤後稿圖有提到，10800 若跌破則 05/14 之後的融資都有套牢危機，而週五分析及盤後圖也提到，『從小時 K 來看，今天已經走出分 K 的破底翻，若週一能開高則能夠走出 KD 的多頭背離，會是多頭強攻的好機會，但是這邊有ㄧ個很大的問題，便是週一巧遇台積電除權息，預計加權指數將蒸發 69 點，這對大盤能否守住今低會是一個很大的考驗，且下週五天的除權息預計將會蒸發接近百點，因此，下週有只能漲不能跌的壓力。』

但是不幸的未能如願，今天不止受到台積電除權息影響蒸發指數近 70 點，大盤也未能走高反而收破 10800。使得短線的多頭背離無法完成外，還收在最低點。但所幸今天是量縮，代表接下來兩天只要能收回 10800，大盤仍有機會九死一生再這邊重新築底，但是整理其很可能將要拉長，接下來兩週可能不會太好操作，特別是融資退潮的狀況實在不理想，建議大家真的要嚴陣以待。

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回到類股部分，週五提到再度進入修正的矽晶圓跟 mosfet，今天持續修正，特別是連矽晶圓最強的 3016 嘉晶都破線了，儘管 3532 台勝科與 5483 中美晶於季線支撐附近收漲，但這兩檔本來線型就偏弱，就不建議接刀。而 mosfet 也是一樣，僅剩 6435 大中高檔大波動整理，領頭羊 8261 富鼎已經回到月線，3317 尼克森則是回到前高月線雙撐位置，3707 漢磊與 5299 杰力則是雙雙跌破月線。

而上週才提醒大家 LED 不建議隨便介入，今天 2340 光磊大跌 7%，2426 鼎元開高 8% 左右最後收跌 1.6%，8111 立碁，則是提過籌碼混亂，今天雖然大漲近 6% 仍不建議介入，整體 LED 族群雖然是上週最強，但未出現適合介入的型態前，皆因為風險過大所以持續不建議大家買進。不是不看好，而是振鴻最注意的是風險。

大盤近期風險升高，且在盤面缺乏主流股的狀態下，誠心建議大家多看少做，接下來觀盤重點還是 10800 需站穩，且靜待新的主流族群。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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